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تعليم

جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية.. 27 نوفمبر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:49 م
صدى البلد
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تنظم مكتبة المكفوفين بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "إتاحة المحتوى الرقمي لذوي الإعاقة البصرية في مجال التعليم بين النظرية والتطبيق".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن المقرر أن يحاضر في المؤتمر الدكتور أحمد خاطر المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، والمستشار العلمي لمكتبة المكفوفين.

ويتناول المؤتمر التطبيقات التى توفر الإتاحة لذوي الإعاقة البصرية فى مجالات الهواتف الذكية والحواسب الآلية والأجهزة اللوحية، وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 .

ويستمر حتى الخميس 28 نوفمبر 2019 بقاعة المؤتمرات بالدور الأرضى بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي بعين حلوان.
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