سارة مجدي تكتب: ٢٠ فكرة لاستحضار الروح الفرفوشة



١- اعمل ل نفسك ولو ١٠ دقايق و افتكر فيها كل حاجة حصلتلك حسستك ب حب و سعادة..زي ما في اوفر ثينكينج قبل ما تنام كده كله ذكريات و حاجات تعكنن عليك اعمل لنفسك وقت تفكر في اي حاجة بسسطتك عشان تستعيد طاقة حلوة.

#احضري_يا_طاقة_ياإيجابية



٢- الرياضة و لو نص ساعة في اليوم بتساعد على تجديد طاقة الجسم وطرد الأفكار والطاقات السلبية وبتساعد على زيادة التركيز والاسترخاء والنوم لو عندك أرق.



٣- الصلاة ..ايا كان دينك بتريح القلب و الروح و معلومة لذيذة لقيتها : السجود على الأرض وخاصة على التراب مباشرة يساعد على سحب الطاقة السلبية من الجسم إلى الأرض فالأرض تسحب الشحنات كما يحدث في السلك الكهربائي الذي يمد في المباني لسحب شحنات الصواعق إلى الأرض.



٤- البحر و حلاوة البحر.. ده لوحده دوا لتصفية الذهن من أي أفكار سلبية والاستمتاع بجمال المكان وهتحس بطاقة إيجابية "تجتاح جميع أجزاء جسدك"



٥- سامحوا. المسامحة بتطهر القلب وبتدخل قلوبكم الطاقة الإيجابية و بتزيد و بتحسوا روحكم خفيفة..



٦- اختار كل يوم حد بتحبه وفكره انك بتحبه..الكلمة الحلوة و الحنية بتقرب و بتحسسك بالحب منك ليك..الحب اللي بتديه بيرجعلك.



٧- ابعد عن الأشخاص والأماكن اللي بتسبب لك الضيق والانزعاج...راحتك بالدنيا يا جدع.



٨- تفاؤلوا بالخير تجدوه... التفاؤل بالخير والرضا بالقضاء والقدر يبعث طاقة إيجابية ويسعد صاحبه ويجلب له الخير.



٩- دلعوا نفسكم يوم في الشهر..روحوا كلوا أكلة بتحبوها..روحوا spa..اخطف نفسك و مع حد بتحبه في مكان جديد او مكان بتحبه.



١٠- في حاجة مش كل الناس حتصدقها بس لو مليت البانيو و حطيت فيه ملح هيسحب الطاقة السلبية و خصوصًا لو "ملح البحري" حتلاقوه عند العطار علي فكرة افركوا جميع أجزاء الجسد بالملح البحري حيساعدكم على مسح الجسد من بقايا الطاقة السلبية العالقة به. (معلومة بجد و جوجل وشوفوا الموضوع ده)



١١- ارقصوا الرقص بيغير الحالة المزاجية و بتفرغ الطاقة السلبية وبيحسسك بالسعادة.

(للبنات خصوصًا)



١٢- بطلوا تنكدوا علي نفسكم من الأمور المهمة للسيطرة على الطاقة السلبية وتحويلها إلى طاقة إيجابية هو أسلوب التفكير ذاته، فيمكنك الابتعاد عن التفكير فى المواقف الحزينة التى مريت بها فى حياتك وبدلا من التفكير فى المشاكل لوقت طويل يمكنك التفكير فى وضع حلول لهذه المشاكل حتى لا تضيع طاقتك فى التفكير السلبى.



١٣- اعمل ل نفسك وقت بعيد عن السوشيال ميديا. وقت ل نفسك مع نفسك. مع صحابك - مع عيلتك- حبيبتك / جوزك/ عيالك.



١٤- خصص وقت لترتيب غرفتك وأغراضك

معلومة تخض: الغبار وتراكم الأوساخ وتجمع الأغراض وتراكم ما تلف منها يعتبر المصدر الأساسي للطاقة السلبية، كما أنها تشكل عائق في وجه الطاقة الإيجابية، وهذا ما يفسر شعورك بالضيق أو الاختناق.



١٥- غني مع أغنية بتحبها حتي لو صوتك نشاز..سامحني يارب.



١٦- ناموا كويس..٨ ساعات حلوين.



١٨- أتعلم تقول "لأ" علي اي حاجة من جواك مش عايزها. متغصبش نفسك علي حاجة.



١٩- كلوا شوكولاتة بتظبط المود.



٢٠- اقروا مقالتي كل أسبوع علي صدي البلد متواضعة اوي.