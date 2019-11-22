بسبب النباتيين.. جامعة كامبريدج تزيل لوحة فنية تعود إلى القرن 17

أزالت جامعة كامبريدج البريطانية، لوحة فنية تعود إلى القرن السابع عشر، لحماية النباتيين من الشعور بالإيذاء.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تلقت الجامعة شكاوى من الطلاب الذين قالوا إن اللوحة تصور عددا من الحيوانات والطيور الميتة، ما يسئ لشعور النباتيين الذي لا يأكلون اللحوم.



وتعود اللوحة للرسام الفلمنكي فرانس سنايدرز، الذي صور فيها مجموعة من الحيوانات والطيور، بما في ذلك الخنازير والغزلان والدجاج وهي مذبوحة ومعلق بها في جنازير انتظارا لتناولها.



وقال مصدر في متحف فيتزويليام، الذي أقرض اللوحة للجامعة، إنه "تم إعادة الرسمة إلينا مجددا بعدما شعرت الجامعة بـ "حساسية" لأولئك الذين لا يحبون تناول اللحوم".



وأضاف أن الأمر لم يكن مثيرا للقلق، ولكن ببساطة أدركت الجامعة أنها "ليست اللوحة الأكثر ملائمة لعرضها داخلها.