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فن

شاهد.. إطلالة رشا مهدي في مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:16 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت الفنانة رشا مهدي، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

وجاءت تعليقات محبيها على الصور كالتالي: "قمر"،_" روعة"،_"منورة رشا هانم"،_" انتي جميله جدا".

كانت الفنانة رشا مهدى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "اطمنى" والذى تتعاون فيه مع المخرج أحمد يسرى لأول مرة، وينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة حيث يتكون من 60 حلقة.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء أمس الأول الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

والمهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).
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