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أخبار العالم

حماس تكشف حقيقة إتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:13 م
حماس تكشف حقيقة إتمام
حماس تكشف حقيقة إتمام صفقة تبادل الاسرى مع إسرائيل
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سمر صالح
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف الأسرى موسى دودين، أن ما ورد في تقارير إعلامية عن تحركات وتطورات في ملف التبادل ليس له أساس من الصحة.

وأكد دودين على أن الجمود في هذا الملف يتحمله الاحتلال الإسرائيلي وقادته.

وأعرب عن أمله من وسائل الإعلام الفلسطينية أن تكون عند مسؤولياتها في التعاطي مع هذا الملف، وأن تراعي حساسية المسألة للأسرى وذويهم، وأن تستقي أي جديد في هذا الملف من الجهات ذات الاختصاص فقط.

وفى سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد مواطن من عائلة السواركة ليرتفع عدد ضحايا العائلة خلال العدوان الأخير إلى تسعة.

وقالت الصحة إن المواطن محمد سلامة السواركة (40 عاما) استشهد متأثرا بجراح أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على دير البلح.

واستشهد ثمانية من أفراد العائلة بقصف منزلهم وأصيب 12 عشر آخرين بعضهم بجراح خطيرة.

وأعلن جيش الاحتلال أقصف المنزل بالخطأ وأنه فتح تحقيقا في الحادث.

وقررت القوى الوطنية والإسلامية أقامت حفل تأبين لشهداء العائلة الثمانية اليوم الجمعة عصرا.
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