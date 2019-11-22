اعتدى على قريبة المتهمين جنسيا.. تفاصيل مقتل دجال المنيا بـ مقص شجر

بعد أن ذاع صيته فى الدجل والشعوذة والعلاج الروحانى بمدينة بنى مزار شمال المنيا قام عاملان بقتل دجال بعد أن استدرجه أحدهما بحجة علاج زوجته وانتظره الآخر فى الطريق، وانقضا عليه وقتلاه، للانتقام منه لاعتدائه على قريبة المتهمين جنسيا أثناء إحدى جلسات العلاج الروحانى.





حيث تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض العثور على جثة مسجل خطر وتبين أنه المجني عليه يمارس أعمال الدجل والشعوذة والمتهم عامل بتحريض من نجل عمه.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية تلقيه بلاغا من مركز بني مزار بالعثور على جثة رجل حاصل على دبلوم 48 سنة والسابق اتهامه في 16 قضية خيانة أمانة وتبديد أموال عامة ومقيم بدائرة المركز، بالطريق بجوار أحد المنازل المتاخمة للزراعات بدائرة المركز وبها عدة طعنات بالصدر وجروح متفرقة بالرقبة والرأس واليد اليسرى.





وقال تاجر 35 سنة - شاهد رؤيه - إنه سمع صوت استغاثة اثناء تواجده بمنزله المجاور لمكان الواقعة وباستطلاعه الأمر شاهد مجهول ملثم ممسكًا بيده سكين وحال مشاهدته له هرب داخل الزراعات.





ويشار إلى أن المجني عليه يشتهر عنه العمل في مجال الدجل والشعوذة، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط البحث الجنائي بالمنيا عن تحديد مرتكب الواقعة عامل 52 سنة مقيم بذات الناحية والسابق اتهامه في 3 قضايا "قتل وتعدى وهروب من مراقبة".





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه ، بمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجني عليه بالاتفاق مع نجل عمومته عامل 51 سنة مقيم بذات الناحية، على استدراج المجني عليه لمنزله بحجة علاج زوجته روحانيًا على أن يقوم هو بالاختباء بالطريق ورصده حال انصرافه والإجهاز عليه بآلة حادة نصف مقص أشجار "أعده مسبقًا" فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب داخل الزراعات تاركًا "تروسيكل".





وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة وكذلك الملابس التي كان يرتديها أثناء ارتكابه الواقعة وهى عبارة عن جلباب و2 كوفية وحذاء وحبل عليهم آثار دماء مدفونين بقطعة أرض زراعية.



