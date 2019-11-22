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مرأة

تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.. أعراض المرارة والعلاج

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:10 م
اعراض المرارة والعلاج
اعراض المرارة والعلاج
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أمينة الدسوقى
أعراض المرارة والعلاج كثيرة؛ حيث إنها تصاحب بألم مفاجئ فى الجزء العلوى من البطن وألم أسفل عظمة الصدر مباشرة، وغيرها من الأعراض التى توحى بوجود المرارة لذلك نرصد لكم فى السطور التالية اعراض المرارة والعلاج المتبع من أجل التغلب على الألم.

أعراض المرارة 
1- ألم فى الكف الأيمن
2- آلام فى الظهر 
3- ألم فى الجزء العلوى الأيمن من البطن
4- الغثيان أو القيء

أعراض المرارة والعلاج

1- العملية الراحية لإزالة المرارة، فقد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة ، نظرًا لتكرار الحصاة المرارية، حيث إنك 
لا تحتاج إلى أن تعيش والمرارة لديك لإن إزالتها لا تؤثر على قدرتك على هضم الطعام، ولكن يمكن أن يسبب الإسهال، الذي يكون عادةً مؤقتًا.

2- تناول الأدوية عن طريق الفم قد تساعد في إذابة حصوات المرارة، ولكن قد يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات من العلاج لإذابة حصوات المرارة ومن المحتمل أن تتشكل حصاة المرارة مرة أخرى إذا توقف العلاج.

مضاعفات المرارة 
1- التهاب المرارة الذى يمكن أن يسبب الالتهاب الكيسي وحمى.
2- انسداد القناة الصفراوية المشتركة، حيث يمكن لحصوات المرارة أن تمنع الأنابيب التي يتدفق من خلالها الصفراء من المرارة أو الكبد إلى الأمعاء الدقيقة.
3- انسداد القناة البنكرياس، مما يؤدي إلى التهاب البنكرياس.
4- سرطان المرارة، فالأشخاص الذين لديهم تاريخ من حصى في المرارة يزيد لديهم خطر الإصابة بسرطان المرارة.

طرق الوقاية من المرارة 

1- تناول 5 وجبات موزعة على مدار اليوم 
2- فقدان الوزن ببطء حيث أن فقدان الوزن السريع يمكن أن يزيد من خطر حصى في المرارة. 
3- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
4- الحفاظ على وزن صحي، فالسمنة تزيد من خطر حصاة المرارة، وذلك من خلال تقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها وزيادة مقدار النشاط البدني الذي تحصل عليه.
5- ممارسة الرياضة

أنواع المرارة

1- حصوات المرارة في الكوليسترول، أكثر أنواع الحصى شيوعًا ، والتي تسمى حصى الكوليسترول ، غالبًا ما تظهر باللون الأصفر.
2- حصى في الصباغ، و تتشكل هذه الحجارة الداكنة أو السوداء عندما تحتوي صفيرتك على الكثير من البيليروبين.

مصدر المعلومات موقع mayoclinic.
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