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اقتصاد

طوكيو: سول اتخذت خيارا استراتيجيا بالإبقاء على اتفاق تبادل معلومات

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:01 م
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
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وكالات
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة إن كوريا الجنوبية اتخذت خيارا استراتيجيا بالإبقاء على اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان، وذلك بعدما ذكرت في وقت سابق أنها ستلغيه وسط خلاف بين البلدين بشأن قضايا تاريخية وتجارية.

وقال آبي بعدما أبلغت سول بلاده بقرارها:”أشدد على أهمية التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية وبين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة“.

وعدلت كوريا الجنوبية عن قرارها بعدما تعرضت لضغط من واشنطن التي تشعر بقلق من أن يتسبب إنهاء الاتفاق بين حليفيها في عرقلة قدرتهما على التعامل مع التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية.

من جانب آخر ذكر وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي يوم الجمعة أنه يعتزم الاجتماع مع نظيرته الكورية الجنوبية أثناء اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة ناجويا بوسط البلاد.

أدلى الوزير بتصريحاته للصحفيين بعد قرار كوريا الجنوبية الذي يمثل فيما يبدو انفراجة في خلاف طويل الأمد تسبب في تدهور العلاقات بين البلدين.
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