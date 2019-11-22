مجلس الأهلي وهشام سعيد في الجمعية العمومية للأهلي.. صور

حرص مجلس إدارة الأهلي بالكامل علي حضور اليوم الأول للجمعية العمومية للنادي اليوم بالجزيرة.



وظهر بالنادي خالد مرتجي عضو المجلس بعد عودته من رحلته العلاجية في لندن حيث كان يخضع لفحوصات طبية على قدمه.



كما ظهر خالد الدرندلي أمين صندوق والدكتور محمد سراج الدين ومحمد الدماطي عضوا المجلس ووقعا في كشوف الحضور.



كما حرص على التواجد المهندس هشام سعيد عضو المجلس السابق الذي حضر للتوقيع في كشوف الجمعية العمومية.



وأثني أعضاء الجمعية العمومية على الدور الكبير الذي يوم به العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وجميع الإدارات المعنية في إنجاح التنظيم.