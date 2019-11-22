ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوتين: برنامجنا التسليحي ناجح ويتعين توسيع إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة الليزر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:21 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
Advertisements
أ ش أ
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برنامج التسلح في روسيا بالناجح، مؤكدا على ضرورة التوسع في إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة الليزر والأسلحة الحديثة.

وقال بوتين، خلال جلسة لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الجمعة: " أريد أن أشير إلى التنفيذ الناجح لبرنامج التسلح، والذي سمح لنا ببدء إعادة تجهيز تقنية حديثة وجذرية للمؤسسة العسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي: "أن حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في الجيش والبحرية تبلغ أكثر من 68 بالمئة حاليا"، مشيرا إلى أن بعض نماذج الأسلحة الروسية تسبق نظيرتها في الدول الأخرى من حيث الخصائص بعدة سنوات. وأكد بوتين على ضرورة البدء في العام المقبل بوضع برنامج تسلح حتى عام 2033،قائلا:" إن هذا برنامج لتطوير المجمع الصناعي العسكري".

وأضاف :" أن المهمة الرئيسية للفترة الجديدة هي زيادة الخصائص النوعية والكمية للأسلحة والمعدات"، موضحا أن الحديث يدور عن نماذج حديثة واعدة للأسلحة عالية الدقة ووسائل الدفاع الجوي والاستخدام النشط لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار المنتجات العسكرية.

ودعا الرئيس الروسي إلى ضرورة توسيع إنتاج طائرات الاستطلاع المسيرة والطائرات الهجومية وأنظمة الليزر والأنظمة فرط الصوتية والأسلحة المصنعة بالتقنيات الحديثة والروبوتات، التي تستطيع أداء مهام متعددة في المعارك.
Advertisements

ترشيحاتنا

5 نجوم يغيبون عن منتخب مصر الأولمبى فى لقاء كوت ديفوار.. تعرف عليهم

شاهد.. روسية تشهر إسلامها بمسجد الوهاب بالغردقة

رغم مرور يومين.. إطلالات النجمات في افتتاح القاهرة السينمائى حديث السوشيال ميديا

كيفية الصلاة جلوسا لكبار السن.. الإفتاء توضح.. فيديو

بـ البحر الأحمر.. الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس أقدم ديرين فى العالم

الصلاة على النبي .. فوائدها وأقل عدد لها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخلصها من الوزن الزائد.. 15 صورة تبرز رشاقة أيتن عامر فى عيد ميلادها

تيسلا تطلق cybertruck أول سيارة كهربائية خارقة .. تعرف على السعر والمواصفات

تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب