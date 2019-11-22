بوتين: برنامجنا التسليحي ناجح ويتعين توسيع إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة الليزر

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برنامج التسلح في روسيا بالناجح، مؤكدا على ضرورة التوسع في إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة الليزر والأسلحة الحديثة.



وقال بوتين، خلال جلسة لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الجمعة: " أريد أن أشير إلى التنفيذ الناجح لبرنامج التسلح، والذي سمح لنا ببدء إعادة تجهيز تقنية حديثة وجذرية للمؤسسة العسكرية".



وأضاف الرئيس الروسي: "أن حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في الجيش والبحرية تبلغ أكثر من 68 بالمئة حاليا"، مشيرا إلى أن بعض نماذج الأسلحة الروسية تسبق نظيرتها في الدول الأخرى من حيث الخصائص بعدة سنوات. وأكد بوتين على ضرورة البدء في العام المقبل بوضع برنامج تسلح حتى عام 2033،قائلا:" إن هذا برنامج لتطوير المجمع الصناعي العسكري".



وأضاف :" أن المهمة الرئيسية للفترة الجديدة هي زيادة الخصائص النوعية والكمية للأسلحة والمعدات"، موضحا أن الحديث يدور عن نماذج حديثة واعدة للأسلحة عالية الدقة ووسائل الدفاع الجوي والاستخدام النشط لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار المنتجات العسكرية.



ودعا الرئيس الروسي إلى ضرورة توسيع إنتاج طائرات الاستطلاع المسيرة والطائرات الهجومية وأنظمة الليزر والأنظمة فرط الصوتية والأسلحة المصنعة بالتقنيات الحديثة والروبوتات، التي تستطيع أداء مهام متعددة في المعارك.