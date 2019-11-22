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حوادث

جهود لانتشال جثة الفقيد الثالث فى انقلاب تروسيكل بالدقهلية..صور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:40 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تكثف قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية من جهودها لانتشال جثمان الشاب الثالث والاخير من شهداء لقمة العيش الذين سقط بهم تروسيكل فى مياه مصرف المنصورة المستجد" مصرف الجاز " بقرية منية سندوب التابعه لمركز المنصورة فيما تم استخراج جثمان اثنين منهم بمساعدة قوات الانقاذ والاهالى.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بإنقلاب تروسيكل في مياه مصرف المنصورة المستجد " مصرف الجاز " بالجهة المقابله لقرية منية سندوب التابعه لمركز المنصورة ويقل 5 من الشباب عمال بناء اثناء ذهابهم للعمل .

انتقل ضباط المباحث وقيادات مديرية الامن برئاسة اللواء فاضل عمار مدير الامن و اللواء السيد سلطان مدير المباحث وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والاسعاف إلي مكان البلاغ وتبين تمكن اثنين من الشباب من القفز من التروسيكل قبل السقوط فى الماء وهما محمد المتولى يوسف خليل، 40 عاما واصيب بآلام بالظهر واشتباه كسر بالساق اليسرى وعبد الحميد أحمد توفيق، 22 سنة و أصيب بجرح قطعى بالجبهة وسحجات بالجسم.

فيما واصلت قوات الانقاذ النهرى جهودها للبحث عن 3 شباب أخرين مفقودين فى المياه وهم " أحمد حسن حسن خليل السيد عطيه الفداوى وعمرو الباز" ومقيمين قرية منية سندوب وتمكنت من انتشال جثمان كلا من الاول والثانى "احمد حسن وعمرو الباز" فيما زال البحث جارى عن جثمان الثالث .

وتم استدعاء عدد من الحفارات لعمل ساتر ترابى امام الماسورة الماره اسفل الرياح التوفيقى لتخفيف ضغط المياه ليتمكن الغواصين من النزول للمياه والعثور على الجثمان الاخير.

فيما جرى تشييع جثمان احمد وعمرو فى جنازة شعبيه مهيبه عقب صلاة الجمعه وحرص اهالى القرية على التواجد.فى مكان الواقعه لمساعدة قوات الانقاذ لانتشال الجثمان الثالث والاخير.
جهود لانتشال جثة الفقيد الثالث فى انقلاب تروسيكل بالدقهلية..صور
جهود لانتشال جثة الفقيد الثالث فى انقلاب تروسيكل بالدقهلية..صور
جهود لانتشال جثة الفقيد الثالث فى انقلاب تروسيكل بالدقهلية..صور
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