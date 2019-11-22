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مساعد وزير الخارجية الأسبق: لا تنمية بالقارة الأفريقية دون تطوير البنية التحتية.. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:52 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الفترة الأخيرة بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي شهدت دفعة قوية بما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية، مؤكدا أن ما تم إنجازه بهذا الصدد سواء من خلال تحركات ثنائية ساهمت في دفعة قوية للمجال التجاري.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه دون البنية الأساسية القوية لمصر والقارة الأفريقية لا يمكن أن تتحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هناك برنامجا معروفا للقارة الأفريقية 2063 وبرنامج مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما يتم من جهود هو دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية والإستثمار سيكون المحور الأساسي نحو عملية التنمية بالبنية التحتية لمصر والقارة الأفريقية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن هناك أكثر من 10 مليارات دولار حجم الاستثمار بالقارة الأفريقية وهناك 11% عوائد الاستثمار العالمي في أفريقيا.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن الرئيس أكد ضرورة الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات المصرية والأفريقية.
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