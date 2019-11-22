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رياضة

زيدان يتحدث عن أزمة استهزاء جاريث بيل من ريال مدريد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:36 م
زيدان
زيدان
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عبدالله هشام
كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن رأيه حول أزمة جاريث بيل نجم الفريق واستهزائه بالفريق خلال المباريات مع منتخب بلاده ويلز تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وأضاف زيدان في مؤتمر صحفي: الكثير من الجلبة حول جاريث بيل وتداول بشكل كبير خلال الأيام الماضية ، لكن أهم شيء هو التركيز في كرة القدم فقط لأن الأمر أصبح مبالغا فيه .

وأكمل : أنا لا أركز مع التعليقات في الخارج خصوصا حول هذا الأمر لأن الجميع يعلق ، ومن الأفضل أن نبتعد عنها ، أنا لا أستمع إليها .

وأوضح : جاريث بيل أحد أفراد الفريق وقدم أداء قويا وساهم مع الفريق في العديد من الإنجازات لذلك لا يجوز الحديث عنه بشكل غير لائق بالمرة وإذا سألتني ألف مرة ستكون إجابتي واحدة .

وعن استهزائه بالفريق أنكر المدرب قائلا : هل استهزأ بيل بريال مدريد من خلال صور احتفاله ؟ ، ليست مسئوليتي التعليق على ذلك ، كل شخصٍ له حرية التعليق حول هذا الأمر .

واختتم زيدان قائلا : جاريث بيل قال انه مرتاح في ويلز أكثر من ريال مدريد فقط بسبب اللغة ، انا افكر انه سيعود لمستواه المعهود وسيقدم أداء رائعا الفترة المقبلة .
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