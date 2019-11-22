سهير شلبي: بعض المذيعين بيقولوا ألفاظ مش عارفين معناها.. فيديو

قالت الإعلامية الكبيرة سهير شلبي، إنها فخورة بكل البرامج التي قدمتها خلال مشوارها الإعلامي، مؤكدة أن برنامج سواح ودردشة وروبورتاج، ونجوم فى القلب و اليوم المفتوح، جميعهم قدمت من خلالهم اقوى الحوارات.



وأضافت، سهير شلبي، خلال حوارها ببرنامج « أخبار مصر» المذاع على التليفزيون المصري، تقديم الإعلامي، أيمن عدلى، أن برنامج يوم مفتوح كانت مدة 12 ساعة، وتتحدى أى إعلامي يستطيع الجلوس على الهواء 12 ساعة.



وأشارت سهير شلبي، إلى أنها أول من قدمت ضيف على الهواء، واستضافة نجوم كبار أن الجمهور كان ينتظر البرنامج من الصباح الباكر وحتى الساعة الـ 9 مساء وقت النشرة، وأكدت، سهير شلبي، أن كل البرامج التي قدمتها قريبة لقلبها، وأنها استضافة ققم الفن و الثقافة و العلماء و الكتاب.



وتحدث عن الفرق بين الإعلامى فى الماضي، والحاضر فدخلت فى حالة من الضحك قائلة: " مبلاش" ، مؤكدة أن الجيل الماضي كان ملتزما، والإعلام كان حب وعشق ومصداقية وضمير، وليس عري كما نلاحظ الآن.



وأوضحت سهير شلبي، أن هناك بعض الألفاظ تخرج من مذيعون ولا يعرفون معناه، قائلة: " اتقوا الله.. أنا ساعات بقعد فى البيت اكلم نفسي من اللى بشوفه على الشاشة".