21 دولة تشارك فى أول ديفيليه للأطفال أعلى كوبرى تحيا مصر.. صور

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، أول ديفيليه لطلائع 21 دولة حول العالم أعلى كوبرى تحيا مصر "روض الفرج".



ويأتي ضمن فعاليات مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر 2019" والذى تنفذه الوزارة تزامنا مع احتفالات مصر والعالم بأعياد الطفولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وبدأت فعاليات المهرجان بتقديم عرض أزياء بالملابس التراثية للدول المشاركة مع تناغم الأغانى الوطنية وإظهار الفلكلور الوطنى والشعبى والاستعراضي



وأطلقت جميع الوفود المشاركة 500 بلون ترمز للسلام والمحبة، لتبعث برسالة سلام من مصر للعالم وسط حالة التسامح والاطمئنان من الدول المشاركة.



تجدر الإشارة إلى أن الوفود المشاركة من دول"المكسيك، الهند، أوكرانيا، بولندا، تونس، رومانيا، سيريلانكا، فلسطين، مصر، سوريا، المغرب، الجزائر، الأردن، اليمن، بنجلادش، الصين، إيطاليا، العراق، باكستان، إندونسيا، السودان"، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 24نوفمبر الجارى بزيارة المعالم السياحية وتنفيذ عروض استعراضية بمراكز الشباب.