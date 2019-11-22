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تعليم

التعليم تدرب 31 ألف قيادة تربوية وعاملين بالوظائف الإدارية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:42 م
ايناس صبحي
ايناس صبحي
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ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، خطة التنمية المهنية الخاصة بالإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية (2019 /2020 ) بوزارة التربية والتعليم ، والمقرر تنفيذها على مستوى جميع المحافظات.

يأتي ذلك انطلاقًا من تفعيل دور الخطة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية التابع لوزارة التربية والتعليم ، في إعداد جيل من القيادات المبدعة والقادرة على تحمل المسئولية الوطنية، وتماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وبٌناءً على الاحتياجات التدريبية الفعلية.

ومن جانبها .. صرحت إيناس صبحى رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية ، بأن الخطة تستهدف تدريب 31 ألف متدرب من القيادات التربوية والعاملين بالوظائف الإدارية على مستوى ديوان عام الوزارة ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية ، في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية من خلال مراكز التدريب الرئيسية التابعة للإدارة، ومن خلال إدارات التدريب بالمديريات التعليمية.

وتعد الإدارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية خطتى تنمية مهنية إحداهما خطة محلية خاصة بكل مديرية تعليمية تنفذ من خلال إدارات التدريب بالمديريات التعليمية وفقا للاحتياجات التدريبية لكل مديرية تعليمية ، والأخرى الخطة العامة للتنمية المهنية للقيادات التربوية.

جدير بالذكر أن خطة التنمية المهنية تتضمن عددا من البرامج المتميزة في التكنولوجيا، وبرامج اللغات، وبرامج وتأهيل القيادات الشابة ، والقيادات الوسطى، و القيادات النسائية.

كما صرحت صبحي بأن هناك أيضا برامج تنفذ بالتعاون مع جهات أخرى من ضمنها أكاديمية ناصر العسكرية ، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط ، و المركز الثقافى الألماني (جوته)، والأكاديمية الوطنية للتدريب.
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