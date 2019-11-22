البابا تواضروس الثاني يهنئ غادة والي بمنصبها الأممي الجديد

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمناسبة اختيارها مديرية تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.



وجاء في نص البرقية، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يسرني أن أهنئكم بمناسبة تعيينكم مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.



وتابع قائلا، إن توليكم هذا المنصب الرفيع هو نتيجة لما هو مشهود لكم به محليًا ودوليًا من خبرة وكفاءة وتميز وهو فخر لكل مصري.



وأضاف، ونحن إذ نهنئ أنفسنا بهذا النجاح ننضم لصفوف أبناء مصر الذين يشعرون ببالغ الفخر بمعاليكم كأحد أبناء مصر الذين طالما تفوقوا في المحافل الدولية ورفعوا اسم مصر خفاقًا، متمنين لكم دوام النجاح والتوفيق.