برلمانى يطالب بخفض سعر الفائدة الجمركية لتراجع سعر الدواجن

طالب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بتخفيض سعر الفائدة الجمركية وتخفيض سعر المنتجات المستوردة داخل الأسواق المصرية، ومن ضمنها أعلاف الدواجن والأدوية المنشطة لهم.



وقال "شعلان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك شريحة كبيرة من الأعلاف يتم استيرادها من الخارج يجب أن تقوم الحكومة بخفض أسعار سعر الفائدة الجمركية مما يعود بالنفع على المواطن من طريق انعكاسها على أسعار الدواجن في مصر.



وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أنه لا بد أن تقوم الحكومة بتفعيل دورها الرقابي على منتجي الأعلاف والأدوية في مصر لإحكام السيطرة على سعرهم مما يحقق عوائد إيجابية على المواطن.



يأتى ذلك بعد أن وقعت وزارة الزراعة والبنك الأهلى المصرى، وإتحاد منتجى الدواجن برتوكول تعاون مشترك لتطوير مزارع الدواجن بمختلف المحافظات ضمن خطة تنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.



وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن، على هامش توقيع البروتوكول إن توقيع البرتوكول يحقق عددا من الأهداف الوطنية ومنها توفير الية سلسة وميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التى تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق وذلك بتطبيق عدد من النظم منها التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق، واستخدام طرق التهوية الحديثة (Tunnel&Min.Ventilation)، وعزل المزارع حراريا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى ولتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التى تحسن اقتصاديات الإنتاج.



وأضافت "محرز"، إنه وفقا للبرتوكول سيتم توفير كافة التسهيلات الائتمانية ( لأصحاب المزارع وفقا لخطة وزارة الزراعة لتنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشائها وفقا خطة الانتشار المحددة من وزارة الزراعة، من حيث توفير الاحتياجات الاستثمارية والجارية لهم لتنفيذ مشروعاتهم بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال دعم مشروعات الإنتاج الزراعى بوجه عام ومشروعات الإنتاج الداجنى على وجه الخصوص.