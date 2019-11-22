إعلامية كبيرة تبكي على الهواء أثناء حديثها عن مصر.. شاهد





دخلت الإعلامية الكبيرة سهير شلبي، فى حالة بكاء شديد على الهواء وذلك فى أثناء حديثها عن مصر، وقالت إن جيلها بالكامل كان محبا لمصر وكان واقفًا خلفها ، لآن مصر هى أم الدنيا.وأضافت، سهير شلبي، خلال حوارها ببرنامج « أخبار مصر» المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي، ايمن عدلى، أن مصر غنية بالكنوز، و على الشباب العمل فى مصر وعدم الخروج منها.وأشارت سهير شلبي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم لمصر أشياء كثيرة، مؤكده أن مصر فى فترة قصيرة انتقلت من مكان لمكان بسبب ما قام به الرئيس السيسي.وأوضحت سهير شلبي، أن الشعب المصري أصيل، وطالبت المصريين بعدم الهجرة، وطالبت الجميع بالنحت و العمل فى مصر.وتحدثت عن الفرق بين الإعلامى فى الماضي، والحاضر ، مؤكدة أن الجيل الماضي كان ملتزما، والإعلام كان حبا وعشقا ومصداقية وضميرا، وليس عريا كما نلاحظ الآن.وأوضحت سهير شلبي، أن هناك بعض الألفاظ تخرج من مذيعين ولا يعرفون معناها، قائلة: " اتقوا الله.. أنا ساعات بقعد فى البيت اكلم نفسي من اللى بشوفه على الشاشة" .