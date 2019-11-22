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ثقافة

ورشة مجانية لتعليم كتابة السيناريو فى اتحاد كتاب مصر.. اعرف التفاصيل

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:46 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي


تقيم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، عن اقامة دورة مجانية في كتابة السيناريو تنظمها شعبة السيناريو، برئاسة السينارست إبراهيم محمد على، وذلك للأعضاء العاملين بالاتحاد وبمبلغ 500 جنيه لغير الأعضاء، على يبدأ التسجيل 25 نوفمبر الحالي، على أن تنطلق الدورة يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل السادسة مساء.

وتشمل الورشة، كتابة أفلام وثائقية وتشمل الأفلام أيضًا قصص الأفلام الدرامية، والمعالجة الفنية للروايات والقصص الأدبية قبل تحويلها إلى فيلم، تحويل القصة إلى معالجة.

وتتضمن الورشة معرفة ما هى الفكرة، وما هي مصادرها، وهل أي فكرة صالحة لكي تنتقل إلى الشاشة، معرفة خطوات تحويل الفكرة إلى سيناريو، وكيف تصاغ الفكرة فى ثلاث سطور فقط؟

وتطرق إلى التعرف على شكل السيناريو وتكنيك الكتابة مع التطبيق وتقسيم المتدربين لمجموعات كل مجموعة ستقدم فكرة فيلم وسيتم العمل على تحويلها إلى قصة العمل على مشاريع كل مجموعة وتطبيق كل ما تم تعلمه بالأيام السابقة.

بناء الشخصيات: ما هى الشخصيات الأساسية للفيلم وكيف تصنع شخصية ثم التدريب على بناء شخصية سيتم اختيارها من الافكار الموجودة ومناقشة الشخصيات التى تم بنائها. مناقشة عامة فى كيفية صناعة الافلام والفرق بين أشكال السيناريو، ما هو الفرق بين الفيلم الطويل والفيلم القصير، مع مشاهدة لأفلام قصيرة.
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