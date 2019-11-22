تعاون مصري صيني فى مجال الزراعة على المياه عالية الملوحة.. صور

محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تشهد خلال الفترة الحالية، زيارة العديد من القيادات والشخصيات العامة والسفراء والوزراء وغيرهم الكثير من السائحين والزائرين للإستمتاع بالطبيعة الخلابة والطقس الجاف والشمس الذهبية الساطعة .



وفى هذا الصدد يستعرض " صدى البلد " تفاصيل زيارة نائب وزير الرى بدولة الصين بى تشو جيان والذى أعرب عن سعادته البالغة لزيارة أسوان ، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا بين مصر والصين فى مجالات الرى ، خاصة أن البلدين بينهما إتفاقيات ووثائق تعاون منذ عام 2012 .



وأضاف بى تشو جيان أن هذه الزيارة تعتبر الأولى له لمصر، ويطلع فيها على مجالات الرى التى تعتمد عليها مصر، بجانب زيارته للسد العالى بمدينة أسوان حتى يمكن الإستفادة منها فى المجالات والدراسات المتعلقة بالرى فى الصين ، خاصة أنه يهتم بهذا الشأن بإعتباره مهندس رى ، وكذا وظيفته كنائب لوزير الرى بدولة الصين .



وأشار بى تشو جيان إلى أن زيارته لمصر ولقائه بعدد من مسئولى الرى والمجلس العربى للمياه ، تناولت أيضًا نقل التجربة الصينية فى مجال تكنولوجيا الفضاء فى إدارة المياه ، ودور تقنيات الإستشعار عن بعد فى تحسين نظم الرى الموارد المائية ، وكذلك تقديم نماذج تقديرات أفضل لكميات المياه اللازمة للمحاصيل الزراعية بإستخدام "الليزى متر" وتقنيات "المجسات" التى يمكن أن تساهم فى الحفاظ على موارد المياه الجوفية ، وتقليل الضخ الجائر بالبلدان العربية ، كما تم مناقشة نظام الزراعة المتكاملة بإستخدام المياه المالحة المتولدة من محطات تحلية مياه البحر في الإستزراع السمكى ، وفى رى النباتات الملحية ، وهو الذى يتوازى مع أهمية البحث والإبتكار فى مواجهة ندرة المياه" بإعتبار العلم والإبتكار هما أكبر ركيزتين فى تحقيق تقدم فعال فى تطور أى دولة.



وأوضح نائب وزير الرى الصينى أن زيارته لمصر شملت بحث سبل التعاون فى المجالات البحثية والتقنية خاصة إدارة الموارد المائية والرى ، والإستفادة من الخبرة الصينية فى مجال الزراعة على المياه عالية الملوحة ، ولاسيما زراعة محصول الأرز تمهيدًا لتعميم التجربة فى البلدان العربية بالتنسيق مع المجلس العربى للمياه ، كما أن الزيارة شملت إستعراض الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين المجلس العربى للمياه ووزارة الرى الصينية والتى تهدف إلى إقامة علاقة تعاونية شاملة وطويلة الأجل فى مجالات إدارة الموارد المائية والبحوث التطبيقية المشتركة.