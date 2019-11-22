ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب الحرم المكي: 4 أعمال تجعلك من أصحاب الكرامات عند الله.. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:51 م
الشيخ الدكتور بندر
الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطيب الحرم المكي
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة؛ إمام وخطيب المسجد الحرام، إن سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، الذي يخطئه كثيرٌ من النَّاس، ولا يُلَقَّاهُ إلا الصَّفوةُ منهم، يصل إليه الإنسان بأربعة أعمال.

وأوضح الدكتور بندر بليلة خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أن سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، إنَّما هو في متابعةِ النَّفسِ لرضا اللهِ، وبلوغِها غايةَ الجُهد في طاعتِه، وإنَّ غايةَ الكرامة لفي لزومِ الاستقامةِ، والجريانِ في مضمارِ الهدايةِ، فلا كرامةَ لضالٍّ شقيٍّ وإن تمتَّع من زخرف الدنيا بما تمتَّع؛ فإنَّ الدنيا زهرةٌ ذاوية، والآخرةُ نعمةٌ باقِية، وحسنةٌ دائمةٌ، والعاقلُ لا يطلُبُ الفاني بتضييع الباقي.

وتابع الدكتور بندر بليلة: من عَلِمَ ذلك؛ اطمأنَّتْ نفسُه، وسَكَنَتْ روحُه، فلا يبالي بفواتِ الدُّنيا بأسرها، ما دامَ عند ربِّه كريمًا، ولا يبالي أزادَ في الناس ذكرهُ أم نقَصَ، ما دام عند ربِّه مذكورًا فهو على نورٍ من ربِّه، يسير في ظلِّ الكرامة في دنياه، ويرجو أن يبلغَ غايةَ الكرامة في أُخْرَاه، فيدخلَ الجنَّة دارَ النَّعيمِ المقيمِ، ومستقرَّ رحمةِ الربِّ الكريمِ، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيِّين والصِّدِّيقين والشُّهداءِ والصَّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا.

وأضاف إمام وخطيب المسجد الحرام أن كل إنسانٍ ساعٍ في هذه الدُّنيا يبتغي كرامةَ نفسِه، ورِفعتَها، ويَنْأى بها عن مَهَاوِي الذِّلَّةِ والضَّعَةِ حتَّى اختلفتْ بالنَّاسِ السُّبُلُ طرائقَ قِددًا، كلٌّ يبتغي سبيلًا إلى الكرامةِ، ويلتمسُ سببًا إلى الحُظوةِ والرِّفعةِ!

وذكر الدكتور بندر بليلة : مِنَ النَّاسِ مَنْ رأى الكرامةَ في قوَّةٍ ومَنَعةٍ، وكبرياءَ وأَنَفَةٍ، وسُرعانَ ما يسلُبُ اللهُ هذه القوَّةَ والمَنَعةَ؛ فيُحيلُها ضعفًا وهوانًا، وذِلَّةً وخِزيًا وصَغارًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المولد النبوي .. كيف شرف الله النبي محمد على سائر الرسل؟

إذا أنعم الله عليك بالرزق الكثير.. هذا الفعل يضيعه منك ويقلب حالك

ترشيحاتنا

خطيب الحرم المكي: 4 أعمال تجعلك من أصحاب الكرامات عند الله.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-11-2019

حفلات جنس جماعي.. صحيفة بريطانية تكشف عن فضيحة للسفارة القطرية بلندن

وسط الصحراء.. منه فضالي تبهر متابعيها في جلسة تصوير جديدة

بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. تفاصيل ضبط سارقي حقائب السيدات بالجيزة

قلب الأم.. أول ظهور لـ الأمير أندرو مع الملكة إليزابيث بعد تجريده من مناصبه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أكياس القمامة لـ الزجاجات البلاستيك.. شاهد أبرز فساتين النجمات المصنوعة من أشياء غريبة

انطلاق فورمولا إي للسيارات الكهربائية.. وولي العهد السعودي يشهد الافتتاح | صور

رسميا.. شيفرولية تطلق تريل بليزر 2020 chevrolet trailblazer..صور