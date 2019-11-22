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منوعات

مسكن الأحلام.. أمريكية تحول مساحة من منزلها إلى بيت رائع لكلبها.. صور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:53 م
الكلب
الكلب
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شيماء مصطفى
حولت امرأة المساحة الموجودة أسفل السلالم بمنزلها في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إلى منزل مميز لكلبتها من فصيلة "جولدن دودل"، البالغة من العمر 3 أشهر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اشترت كيمبرلي لويس، 32 عاما، في سبتمبر الماضي، كلبا صغيرا جعلها تفكر في توفير مساحة خاصة له داخل منزلها.

وأضافت الصحيفة أن السيدة الأمريكية، عزمت مع زوجها، على تحويل المساحة الفارغة أسفل الدرج بمنزلها، إلى بيت صغير للكلب مثل المنازل الحقيقية.

وتكلف بناء المنزل 300 دولار فقط، وتم تزيينه من الداخل والخارج، فوضع الزوجان بابا خشبيا لدخول الكلبة وخروجها، وصندوق بريد بجانبه، فضلا عن سرير لطيف بداخله وصور ملونة وعدة ألعاب وكاميرا أيضا حتى يتمكنا من رؤيتها وسماعها عندما يكونا غير متواجدين بالمنزل.

وقالت كيمبرلي: "بدأت مع زوجي في رسم فكرة المنزل على الحائط الفارغ أسفل الدرج، وقطعنا مساحة الباب وأنشأنا إطارا له.. ووصلنا بعدها الكهرباء له، وكاميرا أيضا لمراقبة الكلبة".

وأكدت أنها تحب من وقت لآخر تزيين منزل الكلبة، مثلما تفعل في بيتها، خاصة في الأعياد، والآن تضع صورة فوق الباب رمزا لكلبتها.
مسكن الأحلام.. أمريكية تحول مساحة من منزلها إلى بيت رائع لكلبها.. صور
مسكن الأحلام.. أمريكية تحول مساحة من منزلها إلى بيت رائع لكلبها.. صور
مسكن الأحلام.. أمريكية تحول مساحة من منزلها إلى بيت رائع لكلبها.. صور
مسكن الأحلام.. أمريكية تحول مساحة من منزلها إلى بيت رائع لكلبها.. صور
مسكن الأحلام.. أمريكية تحول مساحة من منزلها إلى بيت رائع لكلبها.. صور
مسكن الأحلام.. أمريكية تحول مساحة من منزلها إلى بيت رائع لكلبها.. صور
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