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محافظات

بسبب ماء سممه كلب.. نفوق قطيع أغنام بمطروح .. شاهد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:27 م
نفوق قطيع اغنام كبير
نفوق قطيع اغنام كبير بمطروح
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ايمن محمود
تعرض قطيع من الاغنام للموت في صحراء مدينة براني في مطروح اثر تناول ماء مسموم من احدى الابار.

واكد مرضي القطعاني من اهالي مطروح ان اجمالي الاغنام النافقة بلغت 90 شاه بالإضافة الي بعض الحالات الاخري التي شريت كميات بسيطة من المياه.

واضاف ان السبب في تسمم المياه وقوع احد الكلاب المسمومة داخل البئر التى تشرب منه الاغنام، مشيرا الى انه تم رصد مبلغ 40 الف جنيه لصاحب القطيع من مديرية التضامن الاجتماعي.

وفور علم محافظ مطروح بذلك تدخل وقام بالاتصال بغادة والي، وزيره التضامن الاجتماعى وشرح الامر لها ليتم رفع التعويض الى 80 الف جنيه.

وأوضح ان مديرية الطب البيطري بمطروح بذلت جهودا كبيرة لانقاذ ما تبقي من القطيع.
بسبب ماء سممه كلب.. نفوق قطيع أغنام بمطروح .. شاهد
بسبب ماء سممه كلب.. نفوق قطيع أغنام بمطروح .. شاهد
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