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برلمان

اليوم .. حزب الحرية المصري يطلق مبادرة شفاء لعلاج المواطنين بالمجان في الغربية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:22 م
حزب الحرية
حزب الحرية
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ماجدة بدوى
أعلن حزب الحرية المصري، بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، عن اطلاق مبادرة شفاء، بمستشفي الدلتا بطنطا محافظة الغربية، يأتي هذا في اطار توجيهات الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، بالتواصل مع المواطنين والعمل على توفير الخدمات والاحتياجات الاجتماعية سواء كانت طبية أو سلع غذائية، او غير ذلك.

وقال المحاسب شريف انور، أمين حزب الحرية بالمحافظة، إن هذه المبادرة تأتي ضمن مشروع الرعاية الصحية، للحزب وتغطي الحملة 30 تخصص مختلف لأكبر الأطباء بالمحافظة، وستكون بحضور أكبر نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات من الأطباء، تيسيرًا على المواطنين و رغبةً في مواصلة العمل الخدمي والتواصل مع الشارع.

وأضاف انور، أنه سيتم توزيع بطاقة الرعاية الصحية لحزب الحرية المصري مجانا ولجميع المواطنين بالمحافظة ولن تقتصر على اعضاء الحزب.

وتابع، أن هناك عددا كبيرا من الأطباء المتميزين مثل الدكتور محمد حشيش، أستاذ الجراحة العامة وجراحات الأطفال والمناظير طب طنطا، وا.د محمد ناصف، مدرس الرمد و تصحيح الإبصار والليزك كلية الطب، وا.د السيد الرفاعي، استشاري جراحات المخ و الاعصاب، ودكتور احمد الشريف، استشاري جراحات الأسنان و الفك و التركيبات، واد محمد صلاح محروس، استشاري العظام والكسور و المفاصل، وا. د اسامة الجزار، استشاري طب الاطفال و حديثي الولادة، و ا.د احمد عامر أستشاري امراض الجلدية و الليزر، وا.د يسري الغنيمي، استشاري النساء و التوليد و العقم، وا.د. حاتم الشال، استشاري أمراض الباطنية و أمراض القلب مستشفي المنشاوي، ود.محمود البنا، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، ود .داليا الفخراني أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، ود مصطفي الخشاب،اخصاءي الأنف و الأذن و الحنجرة التامين الصحي، واد شيماء سراج، استشاري و مدرس التخاطب والتأهيل والكلام طب طنطا.

وأوضح أمين المحافظة أن مشروع الرعاية الصحية يتضمن نسبة خصم١٢٪ على الصيدلية، مع وجود نسبة خصم ٢٥٪ علي المعمل والأشعة، مشيرا إلى وجود عينات مجانية بكميات كبيرة من الأدوية للمواطنين.
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