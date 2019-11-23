برلمانى يكشف فوائد مشروع تحويل المزارع من النظام المفتوح للمغلق

أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة في توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي واتحاد منتجى الدواجن لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات.



وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك مجموعة ضخمة من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى كافة أنواع البروتينات التي لها بحوث لدى وزارة الزراعة، لافتًا إلى الحكومة بدأت تتعاون مع جميع الجهات المسؤولة لصالح المواطن وهذا التعاون الذي أعلنت عنه خير دليل على ذلك.



وأكد النائب أن ماتقوم به الحكومة الآن هو اتجاه لزيادة إنتاج الدواجن في مصر وتقليل اسعارها في الاسواق حتي تعود على المواطن البسيط بالنفع من خلال شرائها بأسعار مخفضة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن ضرورة أن تقوم الحكومة بتفعيل مشروع البتلو الذي ساهم خلال الفترة السابقة في خفض أسعار اللحوم الحمراء و تفعيله ثانية سيعطي نتائج إيجابية على باقي تخفيض باقي الأسعار.



يأتى ذلك بعد أن وقعت وزارة الزراعة والبنك الأهلى المصرى، وإتحاد منتجى الدواجن برتوكول تعاون مشترك لتطوير مزارع الدواجن بمختلف المحافظات ضمن خطة تنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.



وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والاسماك والدواجن، على هامش توقيع البرتوكول إن توقيع البرتوكول يحقق عددا من الأهداف الوطنية ومنها توفير الية سلسة وميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التى تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق وذلك بتطبيق عدد من النظم منها التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق، واستخدام طرق التهوية الحديثة (Tunnel&Min.Ventilation)، وعزل المزارع حراريا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى ولتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التى تحسن اقتصاديات الإنتاج.



وأضافت "محرز"، إنه وفقا للبرتوكول سيتم توفير كافة التسهيلات الائتمانية ( لأصحاب المزارع وفقا لخطة وزارة الزراعة لتنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشائها وفقا خطة الانتشار المحددة من وزارة الزراعة، من حيث توفير الاحتياجات الاستثمارية والجارية لهم لتنفيذ مشروعاتهم بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال دعم مشروعات الإنتاج الزراعى بوجه عام ومشروعات الإنتاج الداجنى على وجه الخصوص.