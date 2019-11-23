تصريحات مهمة لـ طارق شوقي خلال الأسبوع: إلغاء مجانية التعليم وتسمم طلاب بني سويف شائعات هدفها البلبلة .. التوسع في التغذية المدرسية رغم كل الضغوط.. وتشجع الاستثمار في التعليم الفني

حققنا نقلة نوعية وتحولا جذريا بالتعليم الفني

طبقنا أحدث استراتيجيات التدريس مع شركاء التنمية بالدول الأخرى

التوسع في إنشاء مدارس فنية على مستوى عالمي في مصر

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالعديد من التصريحات الهامة على مدار الاسبوع الجاري .فمع بداية الاسبوع الجاري ، علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الخبر الذي تم تداوله بشأن إلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية بشكل تدريجي.حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على أحد جروبات واتس آب التابعة لائتلاف تمرد معلمي مصر: أعتقد أن معظمنا أصبح مدركًا لاستفحال مشكلة الشائعات والكذب والتضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مروجي الشائعات صاروا يلجأون لاستخدام أساليب مبتكرة مثل تزوير لوجو بعض الصحف ووضعه على أخبار كاذبة لإضفاء مصداقية مزيفة عليها.ونفى وزير التربية والتعليم صحة هذا الخبر قائلا: "لن تأخذ الدولة قرارا في أي موضوع دون أن تعلنه بنفسها".ووجه وزير التربية والتعليم رسالة للمصريين قائلا: "أرجو أن نتبين جميعًا ونتحقق من مصدر أي خبر ومصداقية من كتبه، حتى لا نشارك في بلبلة نظل نعاني منها جميعًا والله الموفق والمستعان".وخلال نفس الاسبوع .. التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمشرف العام على بنك المعرفة المصري ، بـ سيلفي فوربن نائب المدير العام لقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية و شرين جريس المسؤول الإداري الأول بنفس القطاع.وقدم الوزير خلال هذا اللقاء شرحا كاملا للمبادرة الرئاسية لـ بنك المعرفة المصري ودوره في نشر المعرفة ودعم التعليم والبحث العلمي مجانًا لكل المصريين على مستوى الجمهورية.و حرص وزير التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري أيضًا على التعليق على ما أثير بشأن الاشتباه في تسمم طلاب بإحدى مدارس بني سويف بسبب الفطيرة المدرسية .حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن نفس "المركز" ونفس الإدارة التعليمية التي شهدت حالات اشتباه أو ادعاء تسمم الطلاب بمحافظة بني سويف، كانت مسرحا لنفس السيناريو عام ٢٠١٧.وأوضح وزير التربية والتعليم أن نفس الفطيرة المدرسية التي تناولها الطلاب الذين تم اشتباه أو ادعاء إصابتهم، تم توزيعها على ٦٥٠ مدرسة في المحافظة في نفس اليوم، ولم يحدث أي مشكلة سوى في هذا المركز.وقال وزير التربية والتعليم : لقد تزامن حدوث هذا السيناريو مع بحث قضية الفطيرة وموازنات التغذية في جلسة مجلس الوزراء اليوم السابق ، لافتا الى ان محافظة بني سويف تتميز اصلا بانخفاض نسب الأنيميا و التقزم بين الأطفال بسبب التغذية الجيدة.وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من اندفاع الكثيرون من الإعلام والجمهور إلى ترويج شائعة تسمم طلاب بني سويف، بما يصب في مصلحة من ساقها في المقام الأول، قائلا : لقد حذرنا كثيرا من الاستخدام الخاطئ والخطير لمواقع التواصل الاجتماعي، وتصديق كل ما يثار بدون دليل.وأخيرا قال وزير التربية والتعليم، إن التغذية المدرسية بالغة الأهمية للنمو الصحي للأطفال، وقد تجاوب كل الوزراء مع ضرورة التوسع في التغذية المدرسية رغم ضغوط الموازنة العامة، ورغم كل هذا فإن البعض لا يريد الخير لأبنائنا ويثير البلبلة في كل مناسبة لإيقاف عجلات التطوير والخير لمصرنا الغالية.كما رد وزير التربية والتعليم خلال الاسبوع الجاري على المطالب الخاصة بتغيير نظام امتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوي هذا العام ، حيث أكد الوزير أنه بعد الدراسة والبحث فيما يخص مطالب بعض معلمي اللغة العربية بعدم اعتماد امتحانات الصف الأول الثانوي على أسئلة الموضوعات المتحررة فقط، وضرورة إدخال أسئلة عن الموضوعات المقررة أيضا معها، فقد تم التوصل إلى أن اشتمال الامتحان على موضوعات مقررة يتعارض مع المنظومة الجديدة للتقويم؛ لأن المنظومة الجديدة للتقويم تقوم على قياس المهارات.وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب: أن موضوعات القراءة المقررة على الطلاب في الكتاب المدرسي ليس هدفها أن يتم امتحان الطالب في محتواها، بل أنها تهدف للتدريب على المهارات اللغوية، التي تأتى في الامتحان لقياس المهارات اللغوية التي تدرب عليها التلميذ فى شكل موضوعات قراءة متحررة.وأخيرًا أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكتاب الخاص بالقصة المقرر في اللغة العربية على الصف الأول الثانوي، غير متاح حاليا على موقع وزارة التربية والتعليم وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها، وأضاف الوزير أن هذا الكتاب متاح الآن على موقع بنك المعرفة المصري.وخلال الاسبوع الجاري ايضا .. شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في فعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية ألمانيا الاتحادية للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، وتعزيز سبل التعاون بين مصر وألمانيا.وقد أشار شوقي إلى دور الوزارة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، من خلال طرح شراكات مبتكرة معه تم تأسيسها على مبادئ ونظم التعليم والتدريب المزدوج المصري الذي تم تطبيقه منذ أكثر من أربعة وعشرين عامًا بالتعاون مع ألمانيا.وأضاف شوقي: إن الوزارة قد طرحت سبلًا جديدة تسهل وتشجع على الاستثمار في مجال التعليم الفني من خلال التوسع في تطبيق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية التي تقدم مدارس فنية ذات جودة دولية، مع شركاء الصناعة بالعالم، كما تطرق إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع مستثمرين من دولة ألمانيا بمصر.والجدير بالذكر أن ألمانيا قد رصدت أكثر من ١٣٠ مليون يورو للمرحلة الأولى من عملية تطوير التعليم الفني في مصر التي تبدأ مع بداية عام ٢٠٢٠.وأكد شوقي بأن مصر قد أحدثت نقلة نوعية، وتحولًا جذريًّا بالتعليم الفني يشمل تدريب المعلمين، وتحديث المناهج على نظام الجدارات، مع تطبيق أحدث استراتيجيات التدريس بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وشركاء التنمية من الدول الأخرى.واختتم شوقي حديثه قائلًا: إن الوزارة قد قامت - خلال عامين فقط - من تطبيق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بإطلاق (11) مدرسة تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية تعد مدارس نموذجية تطبق المعايير الدولية وقواعد ونظم التعليم والتدريب المزدوج بمختلف محافظات مصر، وبمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تنشأ لأول مرة بالتعليم الفني، مثل: تخصصات: الحاسبات والمعلومات، وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي والداجني، وصناعة الحلي والمجوهرات، وإدارة وتشغيل المطاعم، بالإضافة إلى تخصصات: الكهرباء، والميكانيكا، والتبريد والتكييف، ونجارة الأثاث، والميكاترونيات، وتشكيل المعادن، وغيرها.وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على عقد المزيد من الشراكات خلال الفترة القادمة، وزيادة التركيز على تنمية التعليم والتدريب المزدوج، والتوسع في إنشاء العديد من المدارس النموذجية، بما يعود بالنفع على مستقبل العمالة الفنية، والصناعة المصرية بشكل عام.وكان شوقي قد قدم عرضًا تقديميًّا أمام كبرى الشركات الصناعية بالعالم، مثل: شركة مرسيدس- بنز، وشركة بوش، وشركة فيستو، وغيرها من الشركات الألمانية من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون، والمشاركة في التوسع في إنشاء مدارس فنية على مستوى عالمي في مصر.