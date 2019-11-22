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أخبار البلد

تتمنى منح ابنتها الجنسية اللبنانية | ريا أبي راشد توجه رسالة لـ بيروت

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:10 م
سارة يسن
تتجه الإعلامية ريا أبي راشد لزيارة بيروت وفق ما أعلنته عبر صفحتها الرسمية على انستجرام ، وذلك تزامنا مع عيد استقلال لبنان.

وقالت ريا أبي راشد عبر صفحتها : : أنا أستعد لرؤية لبنان في هذه الفترة الجديدة والمثيرة ،و لقد بدأت العديد من التغييرات بالفعل في لبنان ".

وتابعت : " أحد هذه التغيرات قد يكون أن "لولا " ( ابنتها) ، في يوم من الأيام ، ستكون قادرة على الحصول على جواز سفر لبناني خاص بها لأن أمها لبنانية فقط دون الحاجة لأن يكون والدها لبنانيا".

وتابعت : " أرسل كل الحب للجميع في الشوارع في جميع أنحاء البلاد اليوم.. أراكي قريبا يا لبنان".

وجاءت التعليقات كالتالي : " عاشت لبنان .. لبنان في القلب لها حكاية "، فيما تساءل أحد المتابعين، ما إذا كان هناك توجه لمنح الجنسية اللبنانية للأبناء طالما أن والدتهم لبنانية ؟".
 
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