تتمنى منح ابنتها الجنسية اللبنانية | ريا أبي راشد توجه رسالة لـ بيروت

تتجه الإعلامية ريا أبي راشد لزيارة بيروت وفق ما أعلنته عبر صفحتها الرسمية على انستجرام ، وذلك تزامنا مع عيد استقلال لبنان.



وقالت ريا أبي راشد عبر صفحتها : : أنا أستعد لرؤية لبنان في هذه الفترة الجديدة والمثيرة ،و لقد بدأت العديد من التغييرات بالفعل في لبنان ".



وتابعت : " أحد هذه التغيرات قد يكون أن "لولا " ( ابنتها) ، في يوم من الأيام ، ستكون قادرة على الحصول على جواز سفر لبناني خاص بها لأن أمها لبنانية فقط دون الحاجة لأن يكون والدها لبنانيا".



وتابعت : " أرسل كل الحب للجميع في الشوارع في جميع أنحاء البلاد اليوم.. أراكي قريبا يا لبنان".



وجاءت التعليقات كالتالي : " عاشت لبنان .. لبنان في القلب لها حكاية "، فيما تساءل أحد المتابعين، ما إذا كان هناك توجه لمنح الجنسية اللبنانية للأبناء طالما أن والدتهم لبنانية ؟".

