تتمنى منح ابنتها الجنسية اللبنانية | ريا أبي راشد توجه رسالة لـ بيروت

تتجه الإعلامية ريا أبي راشد لزيارة بيروت وفق ما أعلنته عبر صفحتها الرسمية على انستجرام ، وذلك تزامنا مع عيد استقلال لبنان.
وقالت ريا أبي راشد عبر صفحتها : : أنا أستعد لرؤية لبنان في هذه الفترة الجديدة والمثيرة ،و لقد بدأت العديد من التغييرات بالفعل في لبنان ".
وتابعت : " أحد هذه التغيرات قد يكون أن "لولا " ( ابنتها) ، في يوم من الأيام ، ستكون قادرة على الحصول على جواز سفر لبناني خاص بها لأن أمها لبنانية فقط دون الحاجة لأن يكون والدها لبنانيا".
وتابعت : " أرسل كل الحب للجميع في الشوارع في جميع أنحاء البلاد اليوم.. أراكي قريبا يا لبنان".
وجاءت التعليقات كالتالي : " عاشت لبنان .. لبنان في القلب لها حكاية "، فيما تساءل أحد المتابعين، ما إذا كان هناك توجه لمنح الجنسية اللبنانية للأبناء طالما أن والدتهم لبنانية ؟".
وقالت ريا أبي راشد عبر صفحتها : : أنا أستعد لرؤية لبنان في هذه الفترة الجديدة والمثيرة ،و لقد بدأت العديد من التغييرات بالفعل في لبنان ".
وتابعت : " أحد هذه التغيرات قد يكون أن "لولا " ( ابنتها) ، في يوم من الأيام ، ستكون قادرة على الحصول على جواز سفر لبناني خاص بها لأن أمها لبنانية فقط دون الحاجة لأن يكون والدها لبنانيا".
وتابعت : " أرسل كل الحب للجميع في الشوارع في جميع أنحاء البلاد اليوم.. أراكي قريبا يا لبنان".
وجاءت التعليقات كالتالي : " عاشت لبنان .. لبنان في القلب لها حكاية "، فيما تساءل أحد المتابعين، ما إذا كان هناك توجه لمنح الجنسية اللبنانية للأبناء طالما أن والدتهم لبنانية ؟".
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We are flying to Beirut on #independenceday & i am bracing myself to see Lebanon in this new and exciting era! 🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧 So many changes have already started in the country and one of them could be that Lola, someday, should be able to have a Lebanese passport of her own. Because her mamy is Lebanese and not because her Daddy has to be! Sending all love to everyone on the streets throughout the country today See you soon! #لبنان #عيد_الاستقلال #لبنان_ينتقص