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رياضة

مصر وكوت ديفوار .. شيتوس يخطب الجمعة والعراقي إمام المنتخب الأولمبي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:10 م
وائل رياض شيتوس مدرب
وائل رياض شيتوس مدرب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم
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منتصر الرفاعى - يسرى غازى
قام وائل رياض شيتوس مدرب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بإلقاء خطبة الجمعة على اللاعبين فى فندق الإقامة استعدادًا لخوض نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 أمام كوت ديفوار التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

كما قام كريم العراقي الظهير الأيمن لمنتخب مصر الأولمبي بإمامة اللاعبين فى الصلاة.

وتترقب جماهير الكرة المصرية الثامنة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع المنتخب الأولمبي ونظيره الإيفوارى على استاد القاهرة الدولى، فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بعدما ضمن المنتخبان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

و يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي تستضيفها طوكيو في صيف 2020 أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كأس أمم أفريقيا.

وبات المنتخب الأولمبي على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه بعدما سبق له إحراز المركز الثالث فى النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال، ثم خرج من الدور الأول فى ظهوره الثانى بالسنغال عام 2015.
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