وزيرة الاستثمار: إفريقيا بها فرص هائلة

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن إفريقيا بها فرص استثمارية هائلة، وقد ترجمت هذه الفرص فى العديد من الدول الافريقية.



أضافت سحر نصر خلال كلمته، بمنتدى إفريقيا 2019، أن صندوق النقد الدولي أكد أن هناك 6 دول كانت الأسرع فى النمو الاقتصادي، وكانت من افريقيا.



طالبت سحر نصر، بتفعيل سبل الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، وفرص دعم مشاريع البنية الأساسية الإقليمية من أجل تنمية القارة.



تقام الفعاليات في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقام المؤتمر تحت شعار « استثمر فى إفريقيا 2019».



يستعرض مؤتمر استثمر فى إفريقيا 2019 عددا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الإفريقية ولاسيما فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.



ينطلق مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في أفريقيا الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يشهد المؤتمر عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.



رحب الرئيس السيسي بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية وجميع شركاء التنمية في مؤتمر "أفريقيا 2019" تحت شعار "استثمر في أفريقيا".

