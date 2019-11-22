مراهق يستخدم سيارة لعبة لتهريب المخدرات عبر الحدود.. فكان هذا مصيره | شاهد

القت السلطات الأمريكية القبض على مراهق في السادسة عشر من عمره في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد محاولته استخدام سيارة يتم التحكم فيها عن بعد من أجل تهريب كمية من مخدر "الميثامفيتامين" تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار أمريكي عبر الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.



وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مسئولي هيئة الجمارك وحماية الحدود المتمركزين بالقرب من مدينة "سان دييغو" بولاية "كاليفورنيا" رصدوا المراهق وقد كان يسير حاملًا حقيبتين بالقرب من جدار حدودي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وأثارت تصرفات المراهق شكوك الضباط، مما دفعهم إلى التحقيق في أمره، ووجدوه بعد ذلك مختبئًا وسط شجيرات كثيفة بالقرب من الحدود، وكان في حوزته سيارة يتم التحكم فيها عن بعد أو بـ"الريموت كنترول" بالإضافة إلى حقيبتين كبيرتين.



وأشارت الصحيفة إلى أنه كان يوجد داخل الحقيبتين 50 لفافة من مخدر "الميثامفيتامين"، تُقدر قيمتها بحوالي 106 الاف دولار.



وألقت السلطات القبض على المراهق، الذي لم يتم الكشف عن هويته بسبب عمره، لكن التقارير أكدت أنه مواطن أمريكي، وقد تم احتجازه بتهمة تهريب المخدرات.