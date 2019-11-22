ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مثالا يحتذى به.. سحر نصر: مصر أكثر دولة أفريقية جاذبة للاستثمار للعام الثانى

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:10 م
سحر
سحر
Advertisements
توك شو
قالت الدكتورة سحر وزيرة الاستثمار، إن المؤسسات الدولية، أشادت بما تم فى مصر خلال الفترة الأخيرة، والبرنامج الاقتصادي الذي تم تطبيقه، واعتبرته برنامج يحتذى به.

وأضافت سحر نصر خلال كلمته، بمنتدى إفريقيا 2019، أن التقارير الدولية أكدت تصدر مصر فى العديد من المؤشرات، فقد تقدمت مصر 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية 2019، وكذلك مؤشر هرقل الذي صنفت مصر ضمن أسرع 5 اقتصادات حققت نمو.

وأشارت سحر نصر، إلى أن، ترتيب مصر تحسن 6 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال 2020، و تصدرت 19 مركزًا فى تأسيس الشركات، الذي يصدره البنك الدولي.

وكشفت أن مصر كان لها ترتيب بين مؤشر مخاطر الدول، الذى تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتتقدم مصر للمنطقة الخضراء، وأصبحت مصر أكثر دولة افريقية جاذبة للاستثمار للعام الثانى على التوالى.

وتقام فعاليات المنتدى في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقام المؤتمر تحت شعار « استثمر فى إفريقيا 2019».

يستعرض مؤتمر استثمر فى إفريقيا 2019 عددا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الافريقية ولاسيما فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.

ينطلق مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في أفريقيا الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشهد المؤتمر عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

ورحب الرئيس السيسي بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية وجميع شركاء التنمية في مؤتمر "أفريقيا 2019" تحت شعار "استثمر في أفريقيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في متابعة ترتيبات عقد منتدى أفريقيا 2019..سفراء دول القارة يجتمعون بالعاصمة الإدارية

افتتاح الرئيس السيسي مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية اليوم يتصدر عناوين الصحف

توافد ضيوف مؤتمر استثمر في أفريقيا إلى مقر التنظيم

مصر للطيران ناقل رسمي لمؤتمر استثمر فى أفريقيا 2019

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019.. فيديو

مشروعات كبرى للتنمية .. انطلاق منتدى إفريقيا 2019 بحضور السيسي بعد قليل

ترشيحاتنا

قبل لقاء مازيمبي.. الزمالك ينجح فى قيد لاعب جديد بـ القائمة الأفريقية

الطريق إلى طوكيو.. النيران الصديقة تكوي غانا بالهدف الأول لـ جنوب أفريقيا .. فيديو

قلب الأم.. أول ظهور لـ الأمير أندرو مع الملكة إليزابيث بعد تجريده من مناصبه.. صور

رسميا.. شيفرولية تطلق تريل بليزر 2020 chevrolet trailblazer..صور

ريهام سعيد لـ حلا شيحة: ماتفتيش في الدين.. فيديو

ثعبان يبتلع غزالًا في لمح البصر بطريقة غير متوقعة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يستخدم سيارة لعبة لتهريب المخدرات عبر الحدود.. فكان هذا مصيره | شاهد

أول امرأة سعودية تنافس.. ريم الجفالي في سباق جاجوار بـ موسم الدرعية .. شاهد

موسم الدرعية.. فوز سام بيرد بالسباق الافتتاحي لـ فورمولا إي