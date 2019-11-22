مثالا يحتذى به.. سحر نصر: مصر أكثر دولة أفريقية جاذبة للاستثمار للعام الثانى

قالت الدكتورة سحر وزيرة الاستثمار، إن المؤسسات الدولية، أشادت بما تم فى مصر خلال الفترة الأخيرة، والبرنامج الاقتصادي الذي تم تطبيقه، واعتبرته برنامج يحتذى به.



وأضافت سحر نصر خلال كلمته، بمنتدى إفريقيا 2019، أن التقارير الدولية أكدت تصدر مصر فى العديد من المؤشرات، فقد تقدمت مصر 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية 2019، وكذلك مؤشر هرقل الذي صنفت مصر ضمن أسرع 5 اقتصادات حققت نمو.



وأشارت سحر نصر، إلى أن، ترتيب مصر تحسن 6 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال 2020، و تصدرت 19 مركزًا فى تأسيس الشركات، الذي يصدره البنك الدولي.



وكشفت أن مصر كان لها ترتيب بين مؤشر مخاطر الدول، الذى تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتتقدم مصر للمنطقة الخضراء، وأصبحت مصر أكثر دولة افريقية جاذبة للاستثمار للعام الثانى على التوالى.



وتقام فعاليات المنتدى في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقام المؤتمر تحت شعار « استثمر فى إفريقيا 2019».



يستعرض مؤتمر استثمر فى إفريقيا 2019 عددا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الافريقية ولاسيما فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.



ينطلق مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في أفريقيا الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يشهد المؤتمر عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.



ورحب الرئيس السيسي بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية وجميع شركاء التنمية في مؤتمر "أفريقيا 2019" تحت شعار "استثمر في أفريقيا".

