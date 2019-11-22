مدير مركز نواة: بدأنا في مخزن وواجهنا الإفلاس أكثر من مرة.. فيديو





وأشار إلى أن مركز نواة يعمل على إنشاء سلسلة من المعامل البحثية في مختلف دول قارة أفريقيا، وخلق أكثر من ألف فرصة عمل لعلماء القارة.



وأضاف صقر، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم فتح الباب على مصراعيه للشركات الناشئة، مشيرا إلى أن رحلة إنشاء مركز نواة لم تكن سهلة، قائلا: "بدأنا في مجرد مخزن وواجهنا الإفلاس أكثر من مرة".



وأوضح المدير التنفيذي لمركز نواة للعلوم، أنه بعد رحلة العناء حصل مركز نواة على منحة بقيمة مليون دولار من مستثمرين داخل مصر، قائلا: "اعطوا العلم والعلوم لأبناء أفريقيا".



قال عمر صقر، المدير التنفيذي لمركز نواة للعلوم، إنه يتشرف بالحضور في مؤتمر أفريقيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.