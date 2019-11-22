بـ 3 جنيهات.. وصفة سحرية للتخلص من آلام الظهر

قال الدكتور أحمد أبو النصر، استشاري العلاج بالاعشاب والنباتات الطبيعية، إن هناك وصفة طبيعية لعلاج آلام أسفل الظهر والتهاب الأعصاب عن طريق استخدام زيت الثوم.



وأضاف أحمد أبو النصر، أن زيت الثوم يعالج الالتهاب الناتج عن البرودة لأنه مضاد حيوى قوي، بالإضافة أنه يدعم الأعصاب ويساعد فى وقف التهاب الأعصاب المصاحب للإنزلاق الغضروفى.



وتابع استشاري العلاج بالنباتات والأعشاب أن الوصفة عبارة عن 10 فصوص ثوم مع ٤ ملاعق كبيرة زيت أى زيت عندك بالبيت زيت صويا عباد شمس ومن ثم اقلى الثوم على نار هادئة فى الزيت وادهن ظهرك لمدة ٣ ساعات وبعدها خد دش دافى يوميا لمدة ١٥ يوما.



وتابع أحمد أبو النصر، أن هذه الوصفة تستخدم في الهند لعلاج آلام الظهر والذين يعانون من الالتهابات الظهر والمشي والسباحة، لأنه علاج فعال وقوي.



ونصح بممارسة الرياضة المستمرة لتجنب السمنة والثقل على الظهر، مضيفًا "ممكن تشترى عجلة وتجرى بيها خليك رياضى مع طبعا تجنب السمنة مش ناقصة تقل علي الظهر ومرتبتك تكون ناشفة شوية ".

