النصر يتأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على التليفونات بكأس مصر

نجح فريق النصر بقيادة سيد عيد في التأهل للدور الـ 32 ببطولة كاس مصر بتغلبه علي تليفونات بني سويف بقيادة احمد شعبان بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد بني سويف ضمن مباريات دور الـ 64.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تمكن أحمد رضا لاعب التليفونات من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.



وعقب الهدف سيطر النصر علي اللقاء بعد أن أجرى سيد عيد تغييراته الثلاثة بنزول محمود حسونة ويوسف عبد الغني ومحمود السيد.



وفي الدقيقة 47 تمكن محمود السيد من تسجيل هدف التعادل للنصر من ضربة رأس رائعة بعد عرضية من أحمد حسين ليعود النصر للمباراة وتمكن النصر من حسمها بركلات الجزاء حيث تصدى أحمد جمال حارس المرمى لركلتي جزاء.