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أخبار البلد

خدمة الـ TC تحتفل بمرور 5 أعوام على تأسيسها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:26 م
خدمة الـTC التابعة
خدمة الـTC التابعة لرابطة الكنائس الانجيلية
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سامح سلام
احتفلت خدمة الـTC التابعة لرابطة الكنائس الإنجيلية بمرور خمسة أعوام علي تأسيسها بمصر، بحضور القس اليكس رئيس الخدمة بالولايات المتحدة الأمريكية وشعب الخدمة.

وأكد طوني جورج مدير الخدمة بمصر والشرق الأوسط، خلال كلمته بالاحتفالية والمنعقدة بمقر الخدمة بمصر الجديدة، نحتفل بمرور خمسة أعوام في خدمة المجتمع، فقد توصلت الخدمة إلي آلاف الشباب، ومساعدتهم في التعافي من الإدمانات الجنسية والإباحية.

وأضاف جورج لم تقتصر الخدمة علي الجانب الروحي والإدمان فقط بل توسعنا وساعدنا في إعداد وتأهيل وتمكين المئات منهم من خلال دورات متخصصة، والبعض الآخر في الدخول لسوق العمل وتمكين آخرون من بدء مشروعاتهم الخاصة.

وتابع قائلا، إن خدمة التعافي من إدمان المواد الإباحية تستهدف التعامل مع هؤلاء الأشخاص من الناحية النفسية والروحية، من خلال طرق عديدة يقوم بها مجموعة من المتخصصين الذين يقدمون استشارات نافعة لهم تمكنهم من التخلص من هذه العادات التى تسبب أضرار نفسية وجسدية كبيرة.

واختتم كلمته بقوله: نحلم ونعمل على تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين يخدمون الله والشعوب والبلاد.
خدمة الـ TC تحتفل بمرور 5 أعوام على تأسيسها
خدمة الـ TC تحتفل بمرور 5 أعوام على تأسيسها
خدمة الـ TC تحتفل بمرور 5 أعوام على تأسيسها
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