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فن

واقع أم خيال.. إسماعيل مختار يفتتح مسرحية ظل الحكايات فى الغد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:12 م
صدى البلد
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أحمد البهي
افتتح المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "ظل الحكايات" أمس الخميس، على مسرح الغد بالبالون تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

وذلك بحضور الناقدة الدكتورة سامية حبيب، الناقد مجدى الحمزاوى، الفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الفنان معتز السويفى، الكاتب المسرحى على ابو سالم، المخرج مصطفى الصغير، المخرج عمرو حسين.

أحداث المسرحية تؤكد، أن لكل إنسان حكاية، ولكل حكاية ظل كثيف يأخذك إلى أعماق لا تعلم لها نهاية ومن أين بدأت، لا تدرك هل أنت فى عالم الواقع أم الخيال، فى اليقظة أم الأحلام، تلك هى رحلة منصور بطل العرض المسرحي ( ظل الحكايات) الذى جسدها الفنان رامى الطمبارى والذى يأخذنا إلى عالم معقد مليء بالصراعات والتناقضات التى تدور فى خبايا النفس البشرية من رغبات، والهروب من واقع الحقيقة لتعود وتطل برأسها فى عالم مايسمى بالمنطقة الواقعة مابين عالم الحلم واليقظة.

"ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، البطولة للفنانين" رامي الطمباري، محمود الزيات، عبير الطوخي، خالد محايري" بالإشتراك مع الفنانين "أسامة جميل، محمود خلفاوي، غادة صفوت، علي أيمن" .

المسرحية ديكور وملابس محمد فتحي، عرائس وماسكات فتحي مرزوق، موسيقي وألحان د. صلاح مصطفي، رؤية سينمائية طارق شرف، مساعدو الإخراج تامر بدير وعمر الشحات، مخرج منفذ هشام فاروق، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، إخراج عادل بركات.
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غدا.. افتتاح عرض " ظل الحكايات " على مسرح الغد

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