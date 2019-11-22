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مصر تتجاوز الصعوبات فى القارة.. السيسي: نعمل لحياة أفضل لكل مواطن أفريقي | فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عمرو ممدوح
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العاصمة الادارية تؤكد تحول الحلم الى حقيقة حينما تكون هناك ارادة، مشيرا إلى أن مؤتمر افريقيا 2019 يبحث ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر افريقيا، أننا نعمل على التنمية في افريقيا لحياة افضل لكل مواطني القارة، مشيرا إلى أن مصر عملت على تجاوز الصعوبات بالتنسيق والتعاون مع الاشقاء الافارقة خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الافريقي.

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن افريقيا أحدى اكبر مناطق التجارة في العالم، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تحقيق نمو ودخل افضل للمواطن الافريقي بزيادة معدل التجارة الافريقية التي لا تتجاوز 15% في الوقت الحالي.

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