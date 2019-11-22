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رياضة

فايلر: فخور بمنظومة الأهلي الاحترافية.. وما يتردد عن انتقالات يناير اجتهادات

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد رينيه فايلر، المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بالعمل في النادي الأهلي صاحب الجماهيرية الغفيرة، الذي وفر له كل الاحتياجات التي طلبها منذ التعاقد معه، مبديا إعجابه الشديد وتقديره الكبير للمنظومة الكروية «الاحترافية» التي تساعده في تحقيق أهدافه والوصول بالفريق لأفضل حالة فنية ممكنة، وهذا ما يسعى إليه الجميع داخل الأهلي.

وقال فايلر: «أشعر بسعادة كبيرة بعملي في النادي الأهلي، خاصة أنني أجد كل احتياجاتي التي أطلبها خلال العمل، ورغم أن الفترة السابقة كانت صعبة؛ بسبب توقف بطولة الدوري، لكننا واصلنا الجهد سعيا نحو تحقيق نتائج مميزة».

وأضاف: «المنظومة الكروية في النادي الأهلي على أعلى مستوى ومحترفة وتساعدني كثيرا من أجل الوصول بالفريق لأفضل حالة ممكنة، وهذا ما نسعى إليه جميعا داخل النادي».

وأبدى فايلر إعجابه وسعادته بجماهير الأهلي، التي لا تتوقف عن مؤازرة الفريق ومساندته والوقوف خلفه في كل المواقف وقال:« أنا سعيد جدا بجماهير الأهلي الغفيرة التي لا تتوقف عن مؤازرتنا؛ من أجل تحقيق نتائج جيدة وهم يستحقون الأفضل».

وأكد المدير الفني للأهلي أنه لم يكن سعيدا بسبب توقف الدوري، لكن الجهاز الفني تعامل مع الأمر الواقع باحترافية شديدة وتقبل الوضع وبدأ فترة الاستعداد باللاعبين المتاحين بالفريق خلال فترة التوقف لتحقيق أفضل النتائج ».

وحول ما يتردد عن قيامه بتحديد لاعبين بأعينهم للرحيل عن النادي أو التعاقد مع لاعبين جدد في يناير المقبل قال فايلر:« هذه مجرد اجتهادات صحفية حيث أنني لم أدل بأي تصريح لأي صحفي في الصحافة المصرية في هذا الشأن قبل هذه المقابلة، وأنا لست مسئولا عن تلك الاجتهادات؛ لأن هذه الأمور تتم مناقشتها داخل النادي فقط لكي نقرر من سيرحل ومن سينضم للفريق».

وأضاف: «هناك تواصل مستمر مع إدارة النادي خاصة المسئولين عن ملف كرة القدم، وتتم مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصلحة الفريق لكن هذه الأمور ندرسها ونحتفظ بها إلى أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي».

وأشار فايلر إلى أنه يعمل منذ قدومه إلى النادي الأهلي على تطوير أداء كل اللاعبين، لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدا أن المقياس بالنسبة له في مشاركة اللاعبين هو المستوى الفني والبدني بجانب الحضور الذهني والتركيز.

وقال: «أعمل مع الفريق بشكل جماعي وفردي لخدمة الأهلي وحكمي على اللاعبين يكون من خلال ميزان العدل «فير بلاي»، وكل لاعب لديه الفرصة من أجل إظهار قدراته والمشاركة بشكل أساسي في المباريات».

فايلر: فخور بمنظومة الأهلي الاحترافية.. وما يتردد عن انتقالات يناير اجتهادات
فايلر: فخور بمنظومة الأهلي الاحترافية.. وما يتردد عن انتقالات يناير اجتهادات
فايلر: فخور بمنظومة الأهلي الاحترافية.. وما يتردد عن انتقالات يناير اجتهادات
فايلر: فخور بمنظومة الأهلي الاحترافية.. وما يتردد عن انتقالات يناير اجتهادات
فايلر: فخور بمنظومة الأهلي الاحترافية.. وما يتردد عن انتقالات يناير اجتهادات
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