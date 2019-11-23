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تكنولوجيا

Black Friday.. أمازون تطرح تخفيضات مغرية على جهاز المساعدة المنزلية Echo Show 5

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:03 ص
جهاز المساعدة المنزلية
جهاز المساعدة المنزلية Echo Show 5
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قسم المنوعات
قررت شركة أمازون تخفيض سعر جهازها للمساعدة المنزلية إيكو شو 5 من 80 إلى 50 جنيه إسترلينى بخصم يصل إلى 37.5% من ثمنها الأصلي في بلاك فريداى، وذلك حسب موقع إكسبرت ريفيوز.

وكان الجهاز الذى أطلقته شركة أمازون في بداية هذا العام بسعر 80 جنيه إسترلينى والذى يشتمل على كل خصائص سابقه "إيكو شو 2" ، ومتوفر باللونين الأسود والأبيض ويتاح لمشتريه أربعة شهور من الاستماع للموسيقى مجانا بالإضافة لاحتوائه على حامل مرن.

ويتميز الجهاز بشاشة حجمها 5.5 بوصة عالية الوضوح، ويتميز الجهاز بوجود النظام المساعد أليكسا الذى يمكنه تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام البسيطة، مثل تشغيل الموسيقى أو ضبط المنبه، وأيضًا التحكم في أدوات المنزل الذكي، مثل تعتيم الأضواء أو قفل الأبواب أو ضبط منظم الحرارة، بالإضافة إلى أنه يستخدم لإجراء المكالمات الهاتفية، وفحص حالة الطقس والوقت والاستماع إلى الكتب الصوتية.

وأليكسا هو مساعد أمازون الافتراضي وهو مساعد رقمي صوتي يمكن للمستخدم طرح الأسئلة عليه والحصول على إجابات حيث أن أليكسا هو مساعد أمازون مثل سيري في أجهزة أبل، ومساعد جوجل لمحرك البحث جوجل.

وقد تم دمج أليكسا في العديد من خدمات أمازون، ويمكن استخدامه مع منتجات أمازون مثل أمازون إيكو، إيكو دوت، إيكو سبوت أو أمازون فاير تي في "Amazon Fire TV".
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