جامعة حلوان فى أسبوع.. تنظيم الملتقى السنوى للبحث العلمى.. وآخر للدراسات السياحية.. وتستضيف المحاضر حسام هيكل

25 نوفمبر جامعة حلوان تستضيف المحاضر حسام هيكل

جامعة حلوان- انطلاق فعاليات الملتقى السنوى للبحث العلمى الإلكترونى ٢٤ نوفمب

جامعة حلوان تنظم الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية

أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن إقامة ندوات ثقافية لتحفيز الطلاب على الاهتمام بالجامعة والمناهج الدراسية.وفى هذا الإطار تستضيف جامعة حلوان محاضر التنمية البشرية حسام هيكل بتوعية وتحفيز الطلاب بأهمية التعليم وكيفية إنشاء المشاريع الصغيرة.وتقام الندوة بقاعة الدكتور حسن حسنى بحرم الجامعة يوم 26 نوفمبر فى تمام الساعة 10 صباحًا.في إطار اهتمام جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالبحث العلمي والباحثين تنظم وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة الملتقى السنوي للبحث العلمي الإلكتروني الذي يضم "ورشة العمل والدورة التدريبية للتدريب على بنك المعرفة المصري" بريادة الأستاذة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.يعد هذا الملتقى أحد أهم اللقاءات التي يتم تنظيمها لتسليط الضوء ولفت الأنظار إلى كافة خدمات وأنشطة وحدة المكتبة الرقمية التي تقدم تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نجلاء فتحي محمد مدير وحدة المكتبة الرقمية و الأستاذ الدكتور عاطف غلوش المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات.حيث تقوم الوحدة بتقديم خدمات إلكترونية مميزة منها بنك المعرفة المصري وهو أحد أكبر واشمل بنوك المعرفة على مستوى العالم لما يحتويه من مصادر تعليمية ومعرفية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة.بالإضافة إلى تقديم خدمة الفهرس الإلكتروني الموحد والذي يتم من خلاله إدخال كافة البيانات البيلوجرافية كالعنوان وأسم المؤلف وسنة النشر لمقتنيات مكتبات كليات جامعة حلوان (كتب - دوريات - رسائل جامعية) ليتمكن الباحث من التعرف على مكان وجود المقتني وكيفية الإستعارة والحجز والاسترجاع، وخدمة فحص النزاهة الأكاديمية إلكترونيا ً، وخدمة تقديم الإفادات الإلكترونية الخاصة بتسجيل موضوعات رسائل الماجستير والدكتوراة.كما يقوم فريق عمل وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة بعمل تدريب إلكتروني للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين على إستخدام بنك المعرفة المصري وفتح حسابات خاصة بهم، وتدريب السادة أخصائي المكتبات بمكتبات الكليات على فتح الحسابات للراغبين في الإشتراك ببنك المعرفة المصري وكذلك تدريبهم على كافة أعمال الفهرسة الالكترونية.تقام فعاليات الملتقي السنوي للبحث العلمي الإلكتروني في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الأحد والاثنين ٢٤، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعةينظم قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ورئاسة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية بعنوان " السياحة قاطرة التنمية المستدامة فى الدول الافريقية" .يهدف الملتقى لفتح آفاق جديدة لنقاط بحثية للدارسين لدراسة السياحة فى المقاصد السياحية الأفريقية، وإدماج طلاب مرحلة البكالوريوس فى الاطار البحثي لرفع قدراتهم العلمية ودعم قدرات الإلقاء والعرض لمقابلة متطلبات سوق العمل، هذا إلى جانب الخروج بمقترحات عملية تدعم صناعة السياحة الافريقية فى مصر، ودعم الأسواق السياحية الافريقية لاستقطاب مزيد من الحركة السياحية إليها، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.وتبدأ فعاليات الملتقى في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 بمقر فندق كلية السياحة والفنادق بالمنيل.