احذر من حساسية الحيوانات.. 3 طرق للوقاية منها

يصاب بعض الأطفال ممن يتعاملون مع الحيوانات، بحساسية الحيوانات الأليفة بسبب التعامل الزائد معها.. نقدم لكم نصائح للحفاظ على صحة الطفل بعدة طرق، وذلك وفقًا لموقع "boldsky”



طرق الوقاية من حساسية الحيوانات:



تنظيف الحيوانات بالفرشاة

الأشخاص الذين يربون الحيوانات الأليفة في منزلهم، يجب أن تعتني بها في نظافتها الشخصية، وذلك عن طريق تنظيف الشعر الحيوان بالفرشاة الخاصة بها مرة كل أسبوع لتقليل كمية الشعر الساقط في الأرض، وحماية الطفل من حساسية الحيوانات الأليفة.



استخدام أجهزة هواء



بعض الأجهزة الهوائية التي تستخدم في إزالة الغبار والشعر الساقط من الحيوانات بطريقة آمنة، يجب استخدام تلك التقنية بطريقة مستمرة يوميًا للحفاظ على نظافة المنزل وصحة الأشخاص المحيطين.



غسل اليدين

غسل اليدين من الطرق المهمة في النظافة الشخصية سواء مع تربية الحيوانات الأليفة في المنزل أو لا، ويجب الانتظام عليها بأكثر من مرة في اليوم الواحد عند تربية الحيوان في المنزل، لحماية الطفل من الإصابة بالحساسية المفرطة.

