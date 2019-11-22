لوثر سينج يعرب عن سعادته بجائزة رجل المباراة والتأهل لطوكيو

أعرب لوثر سينج نجم جنوب أفريقيا الأوليمبي عن سعادته بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غانا والحصول على المركز الثالث بكاس امم افريقيا تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



قال سينج: "الجماهير المصرية رائعة وشعرنا اننا نلعب على ملعبنا واشكرهم على مساندتهم واتمنى التوفيق لمنتخب مصر والتتويج باللقب".



وأضاف لوثر سينج: "درسنا غانا جيدا وقدمنا مباراة كبيرة وكنا نعلم انها ستكون مباراة صعبة، وعندما وصلت المباراة الى ركلات الترجيح كنا نعلم اننا سنفوز لان الحارس يجيد التعامل معها وهو ما حدث بالفعل".