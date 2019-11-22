بعد ندوتها بـ القاهرة السينمائي .. شاهد | لحظة هروب منة شلبي من الجمهور

أقامت الفنانة منة شلبي، ندوة على خشبة مسرح "الهناجر" بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41، ويدير الندوة الناقد الأمريكي جاي ويسبيرج.



تحدثت منة شلبي، عن العديد من التفاصيل الخاصة بأعمالها الفنية أثناء الندوة في حوار بينها وبين الناقد، كما وجه لها الحضور بعض الأسئلة.



ورصدت كاميرا "صدى البلد"، لحظة هروب منة شلبي، من الجمهور عقب انتهاء الندوة بسبب تجمهرهم حولها بشكل كبير جدًا، لكنها وجهت لهم الشكر قبل رحيلها لحضورهم الندوة، ولم تتمكن من الانتظار بسبب الأعداد الكبيرة.



يذكر أنه تم تكريم منة شلبي في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41، الأربعاء الماضي، وقد حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز، وسط حضور عدد كبير من النجوم.



وكانت أبرز أعمالها الفنية "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، وغيرها من الأعمال.

