داعما للجيل الخامس.. ختام ناجح لمؤتمر الراديوية بحضور ممثلى ١٦٥ دولة





وسيفتح ذلك الباب أمام مجموعة من التطبيقات التي تيسر أنظمة النقل الذكية، وإنشاء المدن الذكية وجعل الاتصالات أكثر استدامةً مع السماح بالعمل الفعال في مجال المناخ وتحسين الرعاية الصحية والممارسات الزراعية المستدامة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

اختتم، اليوم الجمعة، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC‑19) أعماله بتوقيع نحو 3400 مندوب من حوالي 165 دولةً عضوًا على اتفاقات تم تجسيدها في الوثائق الختامية للمؤتمر المعاهدة الدولية التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية.وتمت الموافقة على توزيعات إضافية من الطيف من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- (تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس(5G)) وحماية الخدمات الساتلية لرصد الأرض والأبحاث الفضائية.وحدد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 نطاقات تردد إضافية (الموجات المليمترية) منسقة عالميًا من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما فيها الاتصالات المتنقلة الدولية2020- (المعروفة أيضًا بتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس (5G)).وتيسير سيناريوهات الاستخدام المتنوعة من أجل النطاق العريض المتنقل المعزز والاتصالات الكثيفة من آلة لأخرى والاتصالات فائقة الموثوقية والكمون المنخفض.