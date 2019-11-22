ثروت سلامة يكتب: المحروسة‎





ويشاء المولى أن يلهم أهل مصر الشرفاء الصبر والتحدي والوقوف بجانب جيشه العظيم الشريف .. ويشاء المولى ان يكون سبب التخريب هو وسائل التواصل التي استغلها أعداء مصر في وقت كان غالبية المواطنين الشرفاء لا رغبة لديهم فيها ولا توجد لهم خلفية عن هذا الاسلوب وبفضل الله اصبح الآن يحكم السيطرة عليها تماما وبشكل تطوعي ودون إملاء من أحد بمختلف مستوى تعليمهم وثقافتهم حتى اصبحوا فعليا قادرين على صد أي خطر معنوي يمس بأمن مصر القومي سيطرة شاملة لدرجة القدرة على التأثير ايجابيا وتغيير بعض الظواهر السلبية في المجمتع ودعم المسؤولين في سن قوانين وقرارات تحد منها والامثلة عديدة اخرها سن قانون لمعاقبة الأبوين في حال تضرر الأبناء.



تحيا مصر شعب وجيش وشرطة.



يشاء العلي القدير أن يعطي الفرصة لشعب مصر معايشة أسلوب أحفاد البنا على الطبيعة ويلفظهم دون تدخل من أحد فلم يتقدم الجيش إلا بناء على طلب الشعب ويشاء العلي القدير أن يكون احفاد البنا رغم سوء نواياهم ان يكونوا سببا في التخلص من نظام مبارك المتهالك الذي جعل مصر على حافة الإفلاس وذلك مقارنة بالوضع الحالي وان يكونوا سببا في اختيار انسب رجل بل أفضل زعيم بتاريخ مصر ليتولى دفة السفينة ويمر بها عبر كل العواصف ليصل بها لبر الأمان ويصلح كل الثغرات التى كانت ستؤدي لقدر الله لغرق السفينة كما حدث لدول الجوار ..