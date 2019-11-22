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رياضة

تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مواجهة كوت ديفوار بـ نهائي أمم إفريقيا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:42 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة كوت ديفوار المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم، على استاد القاهرة، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.
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