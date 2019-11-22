محمد محمود عبد العزيز يسترجع ذكريات الطفولة مع والده

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر" صورة نادرة له وهو طفل.



وظهر محمد محمود عبد العزيز فى الصورة فى طفولته مع والده النجم الراحل وحازت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى "مشاء الله - ربنا يرحمه - ربنا يحفظكم".



وكتب محمد عبد العزيز في تعليقه على الصورة: "‏محمود عبدالعزيز و محمد محمود عبدالعزيز ١٩٨٢ 😊 ♥️اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".



وحلت منذ أيام الذكرى الثالثة لوفاة الفنان محمود عبد العزيز، حيث دفن جثمانه فى مدافن ام كبيبة بمنطقة الوردان غرب الإسكندرية، وهى مدافن الأسرة وطلب قبل وفاته دفنه بجوار أبيه وأسرته لشدة تعلقه بهم .



يذكر أن آخر أعمال النجم محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".



بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" و الفنانة "بوسى" و الفنانة "مرڤت أمين " وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم .. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون .



