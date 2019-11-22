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محافظات

شاهد | لحظة إشهار سائحة روسية إسلامها بالغردقة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:48 م
إشهار سائحة روسية
إشهار سائحة روسية إسلامها بالغردقة
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إبراهيم جاد الله
حصل موقع صدى البلد الاخباري، على فيديو لـ سائحة روسية أثناء إشهار إسلامها بعد صلاة الجمعة بمسجد الوهاب بالغردقة أمام عدد كبير من المصلين.

ونطقت السائحة الشهادتين أمام الشيخ عبد الواجد إمام مسجد الوهاب والذى أكد إنها اختارت دين الإسلام عن اقتناع بعد قراءة ودراسات كثيرة، وأهداها مصحفا مترجما.

وتحدث إمام مسجد الوهاب للعاملين بالسياحة عن ضرورة حسن معاملة السائح والتعامل بأخلاق الإسلام وعدم غشه أو مضايقته.

كما تحدث عن ضرورة أن يكونوا سفراء للاسلام ولمصر فهم دعاية إيجابية للسياحة بمعاملتهم الحسنة.

ولم تكن هذه اللمرة الاولى التي يشهد فيها المسجد اشهار السائحين إسلامهم ، فشهد العديد من الحالات من جنسيات مختلفة أبرزها روسيا وألمانيا وبلغاريا.
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