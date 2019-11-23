احتفظ برأيك.. Apple تزيل تبويب المراجعات والتقييمات من موقعها

في خطوة صادمة ودون إبداء أي أسباب واضحة، قامت شركة أبل Apple بإزالة تبويب المراجعات والتقييمات من موقع متجرها الإلكترونى، ولم تكشف الشركة حتى الآن سبب إزالة هذا التبويب المهم.



وذكر موقع "أبل إنسايدر" أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة قامت بإزالة التبويب من موقعها في 17 نوفمبر الحالى، في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكذلك من النسخة الأسترالية الموجودة على الموقع.



وجاء قرار الإزالة في الوقت الذى تستعد فيه الشركة لموسم التخفيضات الكبيرة في بلاك فرايدى، حيث تأمل الشركة استمرارها في تحقيق مبيعات عالية حتى أعياد رأس السنة المقبلة.



ويضم قسم المراجعات والتقييمات على موقع أبل الآلاف من التقييمات والمراجعات للمنتجات التى تصدرها الشركة، حيث لن يعود بإمكان المشترين من على متجر أبل أن يروا التقييمات التى كانت تُطرح على منتجات الشركة قبل الشراء.



وذكر موقع The Verge أنه كان هناك أكثر من 700 تقييم بنجمة واحدة من خمسة لسماعات "AirPods" التى تم إصدارها مؤخرا قبل إزالة التقييمات.